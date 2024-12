Longas filas e muita movimentação nas últimas horas antes do sorteio da Mega da Virada

Às 20h do último dia de 2024, esta terça-feira (31/12), será realizado o sorteio do prêmio da Mega da Virada no valor de R$ 600 milhões. O sonho de iniciar 2025 com uma bolada no bolso atrai muitas pessoas que deixaram para realizar o jogo em cima da hora. Os jogos podem ser realizados até as 17h de hoje. Com a hora limite se aproximando, filas começam a se formar em lotéricas do Distrito Federal.

A grande movimentação pôde ser vista em algumas lotéricas do Distrito Federal. Em uma lotérica localizada na quadra 304 do Sudoeste, logo de manhã, já era possível encontrar uma longa fila de apostadores. Em um dos lugares mais movimentados de Brasília, a Rodoviária do Plano Piloto, as duas casas lotéricas também estavam muito movimentadas devido ao sorteio.

Além das filas físicas, ou seja, nas casas lotéricas presenciais, o site da Caixa também apresenta uma fila de espera para realizar os jogos, o site também apresenta instabilidade devido ao grande número de acessos. O desenvolvedor web, Augusto Gurgel, 38, relata que sempre joga na Mega da Virada, mas faz isso de forma online: “Não sou muito de jogar em loterias. Durante o ano, devo jogar por volta de cinco vezes só. Deixo pra jogar mesmo na Mega da Virada, sempre online, vim jogar presencial porque o site da Caixa estava congestionado, estou tentando desde de ontem e não consegui pelo aplicativo”.

Augusto relata que pelo site e pelo aplicativo, também enfrentou problemas de espera (foto: Foto: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A.Press)

Mesmo com o empecilho, Augusto traçou alguns planos para o dinheiro. “O primeiro passo é ajeitar a minha vida e da minha família. Depois vou pedir uma consultoria para ver oque eu posso fazer com o restante do dinheiro. Às vezes, montar um negócio não é tão bom porque tudo está em uma crise danada”, completa Augusto.

O motorista de aplicativo, José da Silva, joga na loteria visando melhorar sua vida (foto: Foto: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A.Press)

José da Silva, 39, também relata sobre a fila na lotérica: “Eu costumo jogar sempre que posso, sempre procurando uma maneira de ganhar um dinheiro extra. Vim jogar hoje e me deparei com essa fila, geralmente sempre tem fila, quando maior o prêmio, mais as pessoas querem jogar e principalmente hoje que é o último dia e a gente sabe como é brasileiro, sempre deixa as coisas para a última hora”.

Com a esperança de ganhar no sorteio, José pensa em levar a vida com mais tranquilidade: “O primeiro é pagar as contas, quitar tudo. Depois ia gastar o restante do dinheiro viajando e aproveitando”, completa José.

Como jogar?

Para participar da Mega da Virada é necessário que o concorrente seja maior de idade e marque de seis a 15 dezenas no bilhete, verificando as opções disponíveis de preço por cartela. A cartela simples, de seis dezenas, custa R$ 5,00. Para os jogos feitos on-line, pelo app ou pelo site da Caixa, é preciso gastar, pelo menos, R$ 30. Os jogos podem ser realizados até às 17h de hoje (31/12) pelo site da Caixa ou em casas lotéricas.





