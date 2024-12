O que os "místicos" preveem para o ano de 2025

Com a chegada de 2025, a busca por respostas e orientações para os desafios vindouros ganha força. Milhares de brasilienses recorrem a práticas tradicionais como Tarô e Astrologia. Embora não tenham respaldo científico, essas técnicas milenares continuam a atrair adeptos interessados em dar uma espiadinha no que o futuro reserva. Estudiosos das áreas místicas projetam cenários para o próximo ano, abordando temas como política, economia, saúde e transformações sociais.

Uma palavra que pode resumir o que está por vir no ano que vem: mudança. Segundo especialistas ouvidos pelo Correio, 2025 chega com promessas de transformações profundas. Na visão da taróloga e astróloga Anna Beatriz de Carvalho Leite, 2025 será regido pelo número 9, associado ao arcano do Eremita.

Na numerologia, o algarismo simboliza a conclusão de ciclos, sabedoria e iluminação espiritual. Ele representa um ponto de virada, onde se encerra uma fase e se inicia outra. Por sua vez, o Eremita, no Tarot, é uma figura solitária, em busca de sabedoria interior, o qual representa a necessidade de se conectar com a própria essência.

"Um ano de número 9 carrega uma energia marcada por encerramento de ciclos e preparação para novos começos. Será um momento de reavaliar valores, soltar o que não serve mais e plantar sementes para o futuro", comenta a especialista.













Entretanto, para o astrólogo Arthur Curado, será mais um "teaser" do que uma mudança definitiva. "Não tem uma só [grande transformação]. O universo quase nunca interfere de um modo 'corte-seco'. Uma coisa vai fundindo na outra. De modo geral, parece que 2025 tem muita coisa acontecendo e serve mais como um teaser do que será 2026 e a partir de lá", explica.

Apesar disso, ele reforça a importância de acompanhar os ciclos lunares, eclipses e retrogradações — movimentos dos astros associados a períodos de revisão, reavaliação e interiorização — pode ajudar as pessoas a atravessar o ano com mais tranquilidade. "É bom se ligar um pico nestes movimentos para uma experiência de mais 'bem-estar' ou 'estar bem'", sugere.

Enquanto 2025 é apontado como um ano de transição e preparação, a expectativa é que 2026 traga transformações ainda mais profundas para as quais devemos nos preparar. "Não é culpa das estrelas — pelo menos não tudo", finaliza Curado, lembrando que o céu pode oferecer tendências, mas as ações e escolhas ainda estão em nossas mãos.

Cuidado emocional

Analisando céu e astros, a astróloga Ananda Guerra Santos afirma que 2025 traz uma necessidade de mudanças profundas na relação com o planeta e entre as pessoas. Os eixos nodais, pontos de encontro entre a órbita lunar e o caminho aparente do Sol, estão em Áries e Libra e entrarão nos signos de Peixes e Virgem. Peixes faz um convite à introspecção e ao cuidado emocional, enquanto Virgem enfatiza a organização.













Diante desses indicadores, ela enfatiza a importância de cuidar da saúde emocional neste novo ano. "Foquem na espiritualidade de vocês e, principalmente, em manter uma frequência vibracional alta. Antes de querer salvar o outro, tente se acolher primeiro", afirma. Ela acrescenta sobre a necessidade de fazer terapia, reforçar a saúde mental e nutrir pensamentos elevados.

Segundo Ananda, o próximo ano traz Marte retrógrado, significando que o ano terá aspectos de conflito, brigas e guerras. Isso ocorre, pois o planeta é considerado regente da ação, energia e assertividade, mas nessa fase passa por um período de introspecção, o que pode gerar impaciência, frustrações e maior tendência a disputas.

A oposição de Marte em Leão e Plutão em Aquário é definida como um dos aspectos mais tensos do ano, possibilitando conflitos relacionados a dinâmicas de poder e transformação. "Geopoliticamente falando, esse cenário de expansão de guerras reflete na economia e na exportação de produtos, gerando impacto no bolso da grande maioria das pessoas", conclui.

Além disso, a astróloga e analista junguiana Aline Maccari reforça que este novo ano será incomum, com cinco planetas mudando de signo. Netuno e Saturno em Áries simbolizam desafios climáticos e de saúde.

"Como o Brasil é nascido em 7 de setembro e tem ascendente em peixes, um eclipse importante está previsto para esta data. Ele sugere catástrofes climáticas que incidem diretamente sobre a saúde, a economia e a política", alerta Aline. Contudo, ela aponta que o país terá um destaque cultural, especialmente nas artes, como cinema e música.

Política e economia

Anna destaca que as transformações sociais e políticas serão marcadas pela entrada de Plutão em Aquário, trazendo reconfigurações ideológicas e lideranças revolucionárias. Isso ocorre, pois, na astrologia, o planeta é considerado um astro que representa crises e renovações. Já o signo está associado à inovação, quebra de paradigmas e razão.

A prática dos Búzios também mostra que será um ano de desafios econômicos, especialmente nos primeiros meses. Contudo, áreas como agricultura e agropecuária podem ajudar na recuperação financeira a partir de maio.

Na política, prevê-se instabilidade, com riscos para figuras públicas importantes. "O presidente pode ser surpreendido com um susto na saúde, além de risco de acidente aéreo. Além disso, o ministro da Economia pode não terminar seu mandato", disse Pai Ivan Choas, da Umbanda. Já na área social, desentendimentos políticos podem gerar conflitos urbanos em grandes capitais, como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

Na economia, o destaque será a tokenização de bens — transformar coisas de valor, como imóveis ou ações, em moedas digitais — e fortalecimento das mudanças digitais. A tendência é a redução drástica da utilização do dinheiro físico, bem como a ascensão das redes financeiras globais, trazendo maior transparência e acessibilidade, mas também levantando debates sobre descentralização do poder econômico.

As profissões ligadas à tecnologia e sustentabilidade continuarão a crescer, bem como o uso e a integração de inteligência artificial em diversas áreas. Nesse sentido, um aumento do desemprego pode ser esperado. Na saúde, haverá avanço na medicina integrativa e ênfase no equilíbrio emocional.

As cidades do futuro começam a ganhar forma, com urbanismo inteligente e sustentável, enquanto os espaços virtuais se tornam tão significativos quanto os físicos. No mesmo sentido, com Urano em Gêmeos — astro associado à inovação e signo ligado ao aprendizado —, a educação passará por transformações profundas, integrando inteligência artificial, realidade virtual e métodos personalizados. Será um ano de grande criatividade e inovação, mas também de dispersão e sobrecarga informacional.

Principais movimentos

» Marte retrógrado: Indica um período de maior introspecção e potencial para conflitos, tanto em nível pessoal quanto coletivo.

» Oposição entre Marte em Leão e Plutão em Aquário: Sugere tensões relacionadas a poder, transformações e questões coletivas.

» Eixos Nodais em Peixes e Virgem: Convidam à introspecção, cuidado emocional e organização.

» Plutão em Aquário: Indica transformações profundas nas estruturas sociais e políticas, com foco em inovação e quebra de paradigmas.

» Urano em Gêmeos: Sugere transformações na educação, com foco em tecnologia, personalização e novas formas de aprendizado.

Dicas para 2025