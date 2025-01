Festa na Esplanada começa agitada; programação vai até a madrugada

Com atrações como Zé Vaqueiro e Leonardo, o Réveillon na Esplanada começou a se movimentar, desde às 18h, com quem comemora o ano-novo na capital. Equipado com postos médicos, atendimento às mulheres em risco e crianças perdidas e diversas opções de gastronomia, o espaço começa a encher enquanto se aproxima a virada do ano.

“Eu estou ansiosa para o show do Leonardo”, conta a auxiliar de limpeza, Valcimar de Oliveira, de 52 anos. Ela veio acompanhada do marido e do neto, Murilo, de 3 anos. Para o ano de 2025 Valcimar espera se aposentar e descansar. “Programações como essa são ótimas para quem não viaja e passa o ano-novo por aqui por Brasília”, aponta Erivan Duarte, de 54 anos, esposo de Valcimar.

Mas o Réveillon da Esplanada não atrai apenas os brasilienses, o casal goiano Bruno e Tainara Pereira. Em lua de mel na capital, o analista financeiro conta que ambos veem juntos todo ano à Brasília e, dessa vez, decidiram curtir a virada do ano por aqui. “A gente ama essa cidade e estamos adorando o evento”, conta.

Veja a programação completa:

18h: DJs Ana Ximenes e Cavalher

19h: Banda Local – Simão Santos e Banda Artise

20h: Jiraya Uai

21h: Filhos da Bahia

22h30: Zé Vaqueiro

0h: Queima de fogos

0h30: Leonardo

3h: Encerramento