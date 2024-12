Inscrições para Curso gratuito de Libras em Teatro estão abertas

São duas turmas, no período noturno e matutino, com 20 vagas cada uma - (crédito: Divulgação)

Os intérpretes de Libras (TILS) que desejam atuar no cenário artístico-cultural terão a oportunidade de se qualificarem em janeiro no Distrito Federal. O Curso Libras no Teatro, que tem apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), oferece bolsas de 100% e está com inscrições abertas. As aulas vão acontecer no Teatro dos Ventos, em Águas Claras.

São duas turmas, no turno da manhã e da noite, com 20 vagas em cada uma. O curso será ministrado pela pela paulista Jhafiny Lima, coreógrafa, dançarina e intérprete de Libras. Segundo ela, restam apenas seis vagas para o período da noite e duas para a turma da manhã.

A iniciativa visa capacitar os alunos para traduzirem a arte com emoção, técnica e excelência. Para participar, o interessado precisa ter nível médio ou avançado em Libras - Língua Brasileira de Sinais. Para mais informações, acesse o Instagram @librasnoteatro, as inscrições são feitas por meio do link disponibilizado na bio do perfil.

Aulas

Data: de 6 a 17 de janeiro - No Teatro dos Ventos, em Águas Claras

De segunda a sexta

Turma 1 - manhã (8 às 12h)

Turma 2 - noite (18 às 22h)