Atendimento de emergências de saúde será reforçado durante festividades

Além de unidades móveis instaladas ao lado do posto médico da Esplanada dos Ministérios, o atendimento contará com tendas infláveis e macas de campanha - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

Para melhor atender os brasilienses que vão comemorar as festas de ano-novo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) vai posicionar uma unidade móvel ao lado do posto médico disponibilizado pela organização do evento na Esplanada dos Ministérios, reforçando o suporte imediato a atendimentos realizados no local. Além disso, uma unidade de suporte a múltiplas vítimas (USMV) estará devidamente preparada para ser despachada à Esplanada sempre que necessário, garantindo resposta eficaz a ocorrências de maior complexidade, como situações envolvendo múltiplas vítimas.

Com uma agenda de eventos distribuídos em todo o território, o Samu está devidamente preparado para atender às demandas de urgência e emergência que possam surgir. “Além do atendimento padrão esperado em eventos com grande concentração de pessoas, o serviço também está preparado para lidar com atendimentos em larga escala, caso necessário. Tendas infláveis, macas de campanha e todos os insumos e materiais necessários estão disponíveis”, explica o diretor do Samu-DF, Victor Arimateria.

Todos os atendimentos relacionados às atividades do Réveillon passarão pelo acionamento tradicional via 192, com a Central de Regulação do Samu atuando de forma ágil e eficiente para garantir a assistência necessária. A central está preparada para organizar e despachar os recursos adequados às demandas identificadas, contando com equipes especializadas e protocolos ajustados à magnitude dos eventos.

Outras regiões

Para garantir assistência adequada durante os dias 31 deste mês e 1º de janeiro, a Secretaria de Saúde disponibilizou unidades estratégicas em diferentes regiões. Na Região Sudoeste, a UPA de Vicente Pires estará de prontidão. Já na Região Central, o Hospital de Base atenderá casos de politraumas, bucomaxilo, oftalmologia, otorrino, psiquiatria e suspeitas de AVC.

O Hospital Regional da Asa Norte (Hran) será referência para clínica médica, cirurgia geral, queimaduras, suturas, quedas, odontologia e AVC. O Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) complementa o suporte, tendo como focos a pediatria, a ginecologia e a obstetrícia, atendendo de forma abrangente as demandas do período festivo.

*Com informações da Secretaria de Saúde