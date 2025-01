GDF comemora realização e segurança do Reveillon na Esplanada

Perto da virada de ano para 2025, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão está presente no Réveillon da Esplanada e destacou para o Correio que a segurança pública é um dos principais destaques do evento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Você tem a participação da família, com a segurança funcionando, com o transporte público funcionando também, o metrô hoje às 4 da manhã. Queremos desejar para todas as pessoas, aqueles que puderam estar conosco aqui na Espanada e aqueles que também não puderam, tem outras programações, um ano novo de muita esperança e de muitos sonhos, né, que vocês possam sonhar e realizar", desejou Celina.

Também curtindo a festa na Esplanada, o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Cláudio Abrantes, celebrou a realização de eventos como esse na cidade. “É um evento que marca a capital da República. Não tem como Brasília ficar sem um evento desse no Réveillon”, afirmou.

Leia também: Festa na Esplanada começa agitada; programação vai até a madrugada

Para Abrantes, Brasília tem se tornado hub nacional e internacional de grandes eventos. “Além do público, o Estado também tem que ser esse incentivador para conseguirmos ampliar nossos eventos cada vez mais”, disse o secretário. “É uma festa bonita, diferenciada pelo seu acesso muito vasto e com muita segurança. Isso é raro no nosso país”, comemorou.