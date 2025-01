Há 10 anos, família brasiliense assiste queima de fogos na rodoviária

Com a ceia posta na rodoviária do Plano Piloto, a família do Marcelo Mesquista, de 49 anos, tem o costume há dez anos de trazer a celebração de ano-novo para o centro da capital federal para acompanhar a queima de fogos na Esplanada. “Geralmente a gente vem com um caminhão, mas dessa vez, como não iria chover, viemos de caminhonete”, conta o empresário.

Seus três filhos cresceram com a tradição e com o passar dos anos tem reunido mais membros para celebrar. “É muito bom porque conseguimos passar em família. Esse ano minha sobrinha está dormindo dentro do carro. É ótimo ter todo mundo reunido” conta Júlia Lopes, uma das filhas do casal.

Com um pernil e salada de batata, a família estoura o champanhe sempre na virada, enquanto faz preces e resoluções para o ano novo. “Para o ano que vem, pedimos que Deus sempre proteja o Brasil e as famílias”, diz a matriarca da família, a policial civil Luiza Lopes, de 53 anos.