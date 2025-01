Ciclista fica gravemente ferido após ser atropelado na BR-070

Na manhã desta quarta-feira (1º/1), um ciclista, de 38 anos, foi atropelado e ficou gravemente ferido na BR-070, altura do Setor M-Norte, em Taguatinga. Encontrada inconsciente, a vítima apresentou várias escoriações pelo corpo, além de uma suspeita de fratura nos membros inferiores e hemorragia intensa em uma das pernas.

O socorro, que demandou duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), também contou com resgate aéreo. Em parada cardiorrespiratória (PCR), o paciente foi intubado e, após 53 minutos de manobras de reanimação, foi possível reveter seu estado.

A vítima foi imediatamente transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

O veículo de passeio envolvido no atropelamento não foi encontrado no local, que ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já a perícia foi realizada pela Polícia Civil (PCDF).