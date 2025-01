Homem morre afogado em lago próximo ao Vale do Amanhecer

Na manhã desta quarta-feira (1º/1), um homem, de aproxidamente 40 anos, morreu afogado no Lago Estrela Cadente, localizado no Setor Habitacional Vale do Amanhecer, em Planaltina. Para atender a ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enviou três equipes e contou com resgate aéreo.

Ao chegarem ao local, os socorristas foram informados de que uma pessoa, supostamente do sexo masculino, havia desaparecido na água, não retornando à superfície. Especialistas em mergulho de resgate entraram na água e iniciaram as buscas.

Em 15 minutos, a vítima foi encontrada a cerca de 50 metros da margem e a 3 metros de profundidade. Seu corpo, segundo os bombeiros, apresentava a pele azulada pela falta de oxigênio. Mesmo sendo aplicadas manobras do protocolo de reanimação cardiopulmonar (RCP) por 40 minutos, os sinais vitais do homem não foram restabelecidos.

A morte do afogado foi declarada pela equipe médica do CBMDF que tentou reanimá-lo. Segundo a Polícia Militar (PMDF), testemunhas afirmaram que o morto era uma pessoa em situação de rua. A 16ª Delegacia de Polícia investiga em que condições se deu o afogamento.