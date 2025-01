Festa na Esplanada teve apreensão de facas e ocorrência de tráfico de drogas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou, na manhã desta quarta-feira (1º/1), o balanço das ocorrências realizadas durante o Réveillon da Esplanada. Antes da virada do ano, dois agentes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) realizaram a prisão em flagrante de um homem que portava 11 tabletes de substância entorpecente, supostamente maconha.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Às 19h30, um indivíduo embriagado chamou a atenção de uma equipe do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães). Na abordagem, foi apreendida uma faca. Cerca de uma hora depois, um homem em situação de rua foi detido, também, com uma faca dentro de uma mochila. Ele alegou ter comprado a arma por R$ 300 em uma loja na Asa Sul. O homem foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia por não portar o comprovante da compra.

Também foram conduzidos à 5ª dois indivíduos suspeitos de receptação de celular. Mais tarde, um homem foi levado à mesma delegacia por portar um celular com restrição de roubo. Ele afirmou ter comprado o aparelho por R$ 1,8 mil no site da OLX, e a ocorrência ficou em apuração.

Quatro rapazes foram vistos empurrando um veículo em atitude suspeita. Na abordagem, constatou-se que dois menores estavam com mandado de apreensão em aberto. Ambos foram conduzidos a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Os outros dois abordados foram liberados.

Já na madrugada desta quarta, dois indivíduos foram detidos por desacato. Um deles estava embriagado e foi flagrado arrumando confusão com populares. Após ser orientado pela equipe policial, ele xingou a guarnição. O outro detido resistiu a uma abordagem e desacatou policiais na plataforma D da Estação Rodoviária de Brasília.