Poli é eleito novo presidente da OAB-DF

Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli, será o presidente da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) no triênio de 2025 e 2027. O advogado recebeu mais de 11,6 mil votos, 41,37% do total, na eleição realizada neste domingo (17/11).

Em segundo lugar ficou a Chapa 10, do candidato Cleber Lopes, com 30,67% dos votos, seguido pela Chapa 20, liderada por Everardo Ribeiro Gueiros Filho, com 12,91% dos votos.

A votação ocorreu pela segunda vez consecutiva via on-line e durou um total de oito horas até o resultado final, divulgado em uma live no canal do youtube do conselho.

Poli tem 22 anos de experiência na advocacia e uma extensa trajetória na OAB-DF, onde já fez parte da Comissão de Seleção, foi integrante pleno do Conselho Seccional, diretor-tesoureiro e, atualmente, secretário-geral da OAB-DF.

A candidatura de Poli tem como bandeiras a independência da Ordem, a ampliação da participação feminina e a defesa da democracia e dos direitos da sociedade. “Em um momento de tamanha polarização no país, há algo que precisa se manter firme e inabalável: as instituições. A independência é essencial para mantê-las de pé” , disse ao Correio durante a campanha. Confira entrevista de Poli ao Podcast do Correio:

As principais propostas de Poli

Menor anuidade do país com opção de Cash Back para serviços da OAB.

Cursos gratuitos e foto profissional para jovem advocacia, com projeto ACP.

Núcleo de recuperação financeira com orientação para crédito e renegociação.

"Farmácia OAB" e nova Clínica PreCAAVer em Taguatinga.

Dobrar agendamentos no sistema prisional e reformar parlatórios com melhor infraestrutura.









Conheça a chapa vencedora

Chapa 01 - OAB para todos