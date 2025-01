Morre ciclista que ficou gravemente ferido ao ser atropelado em Taguatinga

O ciclista de 38 anos que ficou gravemente ferido após ser atropelado na manhã desta quarta-feira (1°/1) não resistiu aos ferimentos. O atropelamento ocorreu na BR-070, altura do Setor M-Norte, em Taguatinga. O homem havia fraturado os membros inferiores, ficado com várias escoriações pelo corpo e hemorragia intensa em uma das pernas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), após receber os primeiros socorros, o homem foi levado, pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Ele chegou ao local em estado gravíssimo e, mesmo após a intervenção da equipe médica, não resistiu e morreu exatamente 4 horas depois do acidente, às 16h20.

Leia também: Acidente de trânsito é registrado nas primeiras horas de 2025

Quando o socorro chegou à cena, o carro envolvido no atropelamento não foi encontrado no local, que ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Polícia Civil do DF (PCDF) investiga o caso por meio da 17ª Delegacia de Polícia, localizada em Taguatinga Norte.

Até o fechamento desta nota, o proprietário do veículo, que fugiu da cena, ainda não havia sido localizado. No entanto, a equipe policial compareceu à residência dele e deixou intimação para que preste depoimento nesta quinta-feira (2/1), na sede da delegacia. O veículo, um HB20, ainda não foi localizado. Assim que for encontrado, será apreendido para realização de exame pericial. As investigações prosseguem.

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira na BR-070 (foto: Divulgação/CBMDF)