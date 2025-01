Prefeito reeleito de Caldas Novas revoga taxa de turismo na cidade

No primeiro dia de novo mandato após a reeleição, o prefeito de Caldas Novas, Kléber Marra, anunciou nesta quarta (1/1) a decisão de revogar a taxa de turismo na região. Os preços do imposto variavam de R$ 36,50 para carros de passeio a R$ 183 para ônibus de excursão. Ele afirma que essa mudança incentivará a ida de turistas à cidade e a manterá como um destino atrativo.

"Este momento é muito especial, pois reafirma a confiança que a população depositou no nosso trabalho e nos dá ainda mais força para continuar transformando nossa cidade. Como uma das primeiras ações deste novo mandato, anunciei a revogação da taxa de turismo. Essa decisão reflete nosso compromisso com o fortalecimento da economia local, com o incentivo ao setor turístico e com a garantia de que Caldas Novas continue sendo um destino atrativo", anunciou o prefeito.

Além disso, o prefeito aproveitou a posse para agradecer, por meio das redes sociais, o apoio de outros políticos que o ajudaram na reeleição. Além de seu vice-prefeito, Rodrigo Lima, ele parabenizou os 17 vereadores eleitos na cidade e o novo Presidente da Câmara Municipal, o vereador Saulo Inácio, ao qual afirma que espera ter uma relação marcada pela responsabilidade e pelo diálogo, criando uma parceria sólida entre Executivo e Legislativo.

* Estagiário sob supervisão de Mila Ferreira