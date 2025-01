Cief oferece prática esportiva a alunos das redes pública e privada

Na próxima segunda-feira, (6/1), o Centro Interescolar de Esportes (Cief), na 907 Sul, abrirá inscrições para alunos da rede pública e privada do DF para modalidades esportivas. Cerca de 2 mil vagas serão oferecidas em beach tênis, jiu-jitsu e musculação, entre outras práticas.

Para estudantes do ensino público, o período de inscrição segue até 9 de fevereiro. A partir do dia 10 de fevereiro, os das escolas particulares também poderão se matricular. se houver vagas disponíveis.

Condições

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na secretaria do Cief, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O atendimento será por ordem de chegada. As aulas acontecerão nos turnos matutino, das 7h15 às 12h15, e vespertino, das 13h30 às 18h30. Também serão oferecidas atividades em atletismo, basquete, futsal e voleibol.

Para a inscrição, os responsáveis (pais ou tutores dos menores) deverão apresentar: declaração escolar atualizada; duas fotos 3x4 recentes; cópias dos documentos de identidade do aluno e do maior de idade que o acompanha; comprovante de residência (conta de água, luz, telefone em nome do tutor); e informações sobre o tipo sanguíneo e fator RH do estudante.

O Cief foi reativado no segundo semestre de 2023, ano em que atendeu cerca de 500 alunos. Em 2024, a quantidade de matriculados no centro esportivo foi de 750 meninos e meninas. O GDF informou que o espaço passou por melhorias, inclusive com ampliação do local para atender mais matriculados. A expectativa é que, em 2025, 2 mil jovens serão beneficiados.

Com informações da Agência Brasília