Foragido desde o Saidão de Natal, membro do Comboio do Cão é preso pela PM

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na última terça-feira (02/01), um homem que estava foragido desde o Saidão de Natal. Após perseguição na Ceilândia, os militares conseguiram deter o criminoso, que é membro da facção criminosa conhecida como Comboio do Cão.

O caso ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando uma equipe do 8º Batalhão da PMDF avistou um homem que, segundo a corporação, apresentava atitude suspeita. Ao notar a viatura, o suspeito tentou fugir. Ao ser pego, na QNP 36 de Ceilândia, o então foragido sacou duas pistolas de grosso calibre da cintura e as jogou ao chão, deitando-se em seguida entregando-se aos policiais.

O homem tem histórico criminal com passagens por roubo, tráfico de drogas, duas tentativas de homicídio e um assassinato consumado. Ele estava foragido desde o período natalino, quando não retornou ao sistema prisional após Saidão de Natal.

As armas apreendidas são uma pistola Taurus G3 e outra Taurus TS9, com numeração raspada. Além dos objetos, também foram encontradas com o criminoso 34 munições intactas.