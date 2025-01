DF registrou 14 mortes de ciclistas de janeiro a novembro de 2024

A morte do ciclista na manhã desta quarta-feira (01/01) ligou o alerta para as medidas que devem ser tomadas para garantir segurança aos ciclistas nas vias do Distrito Federal. Segundo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), de janeiro a novembro do ano passado, foram registrados 14 óbitos envolvendo ciclistas. Durante todo o ano de 2023, foram registrados 21 óbitos.

Na manhã do dia 1º de janeiro, um homem de 38 anos morreu quatro horas após sofrer uma acidente na BR 070, altura do Setor M-Norte. A rodovia não possui ciclovia, apenas acostamento, o que foi determinante para colocar o ciclista em situação de risco, conforme Paulo Cesar, professor de Engenharia de Tráfego na UnB. “Ciclovias devem ser priorizadas onde velocidade e volume de carros tornam esse compartilhamento arriscado. É necessário segregar um espaço específico para os ciclistas”, afirmou.

Ainda de acordo com Paulo, sem a ciclovia, o homem de bicicleta estava certo ao usar o acostamento, como rege o Código de Trânsito Brasileiro. O incidente pela manhã também afasta o problema com roupas escuras — o ideal é o uso de roupas claras e reflexivas. “Me parece que a responsabilidade foi toda do motorista. E ao Poder Público caberia prover as vias de infraestrutura adequadas”, afirmou.

Medidas e cuidados

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor, ao passar pelo ciclista deve reduzir a velocidade e manter a distância de um metro e meio. Além dos cuidados do motorista de carro, o gerente da Escola Pública de Trânsito, Marcelo Granja, diz que os ciclistas podem tomar algumas providências para não ficarem muito expostos ao risco. “Andar mais à direita da via, procurar ciclofaixa ou ciclovia, capacete mesmo não sendo obrigatório, iluminação dianteira, traseira e laterais, sobretudo se estiver de noite, são muito importantes”, afirmou.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atua para diminuir os acidentes. O projeto Rodovida da PRF, por exemplo, tem o propósito de intensificar as fiscalizações, reduzir os índices de acidentes e de vítimas. A equipe atua coibindo o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e o consumo de álcool e drogas enquanto dirige. A operação dura até o final do carnaval deste ano.

O Detran também promove ações educativas voltadas especificamente para ciclistas, como o Circuito de Passeio de Bike e o Bike em Dia. Essas iniciativas incluem materiais educativos com dicas de segurança e orientações sobre as normas de circulação. O órgão afirma que, durante as ações, o respeito e os cuidados com os ciclistas são temas destacados nas orientações direcionadas aos motoristas.

