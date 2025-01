Em situação de maus-tratos, cinco pitbulls são resgatados em Samambaia

Cinco cães da raça pitbull, sendo dois adultos e três filhotes, estavam abandonados em uma residência, em condições extrema de crueldade, na Samambaia. Os animais foram resgatados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na tarde desta quinta-feira (2/1). Segundo os policiais, os cães foram encontrados com sinais de caquexia severa, feridas pelo corpo e cercados por fezes ressequidas, sem qualquer acesso a água ou alimento. Um dos cães adultos, aparentemente assustado com os fogos de artifício do Réveillon, conseguiu pular a janela da casa e ficou preso em uma grade.

A Operação Guardiões, realizada por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/Cepema), teve início após uma denúncia anônima registrada pelo telefone 197. À polícia, vizinhos

informaram que os tutores saíram de casa antes das festividades do Natal de 2024 e deixaram os animais sozinhos.

Todos os animais foram resgatados e encaminhados para atendimento médico-veterinário. O tutor dos cães foi identificado e será indiciado por crime de maus-tratos a animais, conforme previsto no artigo 32 da Lei 9.605/1998, cuja pena é de reclusão de dois a cinco anos. Além disso, cópia do procedimento será enviada ao Instituto Brasília Ambiental (Ibram) para análise da possibilidade de aplicação de multas administrativas ao responsável.

A DRCA reforçou que denúncias de maus-tratos a animais podem ser feitas de forma anônima, pelo telefone 197 ou pelos canais oficiais da Polícia Civil do Distrito Federal. A colaboração da sociedade é essencial para combater esses crimes e proteger os animais.