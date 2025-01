Inscrições para centros de línguas da rede pública abrem neste sábado (4/1)

As inscrições para o primeiro semestre de 2025 nos centros interescolares de línguas (CLIs) do Distrito Federal começam neste sábado (4/1) e podem ser feitas pelo link disponibilizado pela Secretaria de Educação. Aqueles que vão ingressar na rede pública este ano só poderão realizar a inscrição a partir de segunda-feira (6/1).

O prazo vai até 10 de janeiro. São oferecidos cursos de inglês, espanhol, francês e japonês.

As vagas são destinadas, prioritariamente, a estudantes da rede pública do Distrito Federal. Alunos de colégios militares e comunidade geral, a partir do 6° ano do ensino fundamental, também podem se inscrever.

Sorteios

Este ano, o período de inscrição será único para todos os públicos e os sorteios serão organizados em três etapas, conforme o grupo ao qual o candidato pertence. Primeiramente, as vagas serão sorteadas para estudantes da rede pública; em seguida, para os alunos dos colégios militares de Brasília e Dom Pedro II; por último, as vagas remanescentes serão destinadas à comunidade.

Serão disponibilizadas vagas nos 17 CILs do Distrito Federal, a quantidade para cada um ainda será definida. Os resultados do sorteio para estudantes da rede pública (primeira e segunda chamada) serão divulgados no site oficial nos dias 20 de janeiro e 3 de fevereiro, respectivamente. Já as vagas remanescentes para a comunidade serão anunciadas em 19 de fevereiro.

Matrícula

Para a matrícula, é necessária a apresentação dos seguintes documentos: original e cópia da certidão de nascimento ou RG do estudante; CPF do estudante; RG e CPF do responsável legal (caso o estudante seja menor de idade); duas fotos 3x4; comprovante de residência; comprovante de tipagem sanguínea e fator RH; carteira de vacinação atualizada; e declaração de escolaridade.

