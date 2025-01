Motorista que atropelou e matou ciclista em Taguatinga é preso

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde desse sábado (4/1), um homem de 35 anos suspeito de envolvimento no atropelamento do farmacêutico Tiago Gonçalves de Oliveira, 38 anos. O ciclista pedalava no acostamento, na altura de Taguatinga Norte, quando foi atingido pelo veículo.

O acidente ocorreu em 1º de janeiro. Tiago foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na quinta-feira (2/1). Policiais militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) 20 e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) encontraram o carro envolvido no atropelamento em uma casa, no Setor 10 de Águas Lindas. O veículo estava coberto por uma lona azul e sujo de sangue.

No sábado passado, policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o motorista. Após a formalização dos procedimentos, o suspeito foi encaminhado à carceragem da PCDF, mas não teve o nome divulgado.

O caso continua sob investigação da 17ª DP, e mais detalhes serão repassados em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (6/1).