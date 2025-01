Brasília é eleita como a melhor cidade para nômades digitais

Lvantamento realizado pela plataforma norte-americana InsureMyTrip definiu Brasília como a melhor cidade do mundo para nômades digitais — profissionais que trabalham remotamente e, por causa disso, podem viver em diferentes locais. A capital federal recebeu a maior nota e desbancou cidades como Lisboa, Madri e Buenos Aires.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na pesquisa, foram avaliados pontos como velocidade, índice de felicidade da população, custo de vida e custo para tirar visto, horas de sol por dia, quantidade de cartões-postais e nível de segurança. A nota dada para Brasília foi uma média de 7,26, conquistando o primeiro lugar. Budapeste, na Hungria, ficou em segundo lugar, com 7,06 e, fechando o top 3, Montevidéu, no Uruguai, conseguiu 6,87.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Alexandre Villain, reforça o trabalho feito pela secretaria. “A inclusão de Brasília no topo desse ranking reflete nosso sucesso em combinar acessibilidade tecnológica, segurança e uma rica vida cultural e recreativa, tornando a cidade um local ideal para nômades digitais e profissionais do digital de todas as partes”, afirma.

Para o secretário, projetos como Wi-Fi Social, Gamifica DF e o Brasília.IA e eventos que foram sediados na capital, como Campus Party, Innova Summit e Pixel Show, são pontos fundamentais para a alta classificação. “Brasília se estabelece não só como capital política, mas como um modelo de cidade inteligente e conectada, pronta para os desafios do futuro digital e globalizado”, avalia.

Qualidade de vida



Além do ranking da InsureMyTrip, Brasília também se destacou pela qualidade de vida. No ano passado, a capital foi eleita com a maior qualidade de vida do país no Índice de Progresso Social Brasil.

Leia também: Confira opções para se divertir ao ar livre em Brasília sem gastar nada

A pesquisa da plataforma destacou o custo de vida e a média de horas de sol. “Brasília é frequentemente recomendada devido ao baixo custo de vida, com uma média de US$ 819 para uma única pessoa, o que representa um valor 2,46 vezes menor que nos Estados Unidos”, reforça a plataforma.

Ainda sobre os pontos positivos de Brasília, a plataforma ressalta aspectos como atividades culturais e pontuação de felicidade. “Brasília se tornou a capital em 1960 e tem uma localização central, com uma riqueza de atividades de lazer e locais culturais. Tem uma pontuação de felicidade de 6,3, e o clima também é um motivo atraente para viver lá por um curto prazo, com uma média de 6,6 horas de sol por dia para aproveitar enquanto trabalha remotamente”, diz a plataforma.

Leia também: Metrô de Samambaia será ampliado até o Centro Olímpico da cidade

O secretário de Turismo, Cristiano Araújo, cita alguns itens que tornam a capital do Brasil atrativa para profissionais do ramo. “Brasília é uma cidade que combina modernidade, qualidade de vida e uma infraestrutura de excelência, o que torna não apenas a capital com a melhor qualidade de vida do Brasil, mas também um destino ideal para nômades digitais”, elenca.

O Aeroporto de Brasília, é outro destaque. Ele possui voos diretos para todas as capitais brasileiras e para nove destinos no exterior. Além disso, também foi definido como o segundo aeroporto de médio porte mais pontual do mundo, segundo levantamento realizado pela empresa Cirium. Em 2024, o DF registrou a marca de 60 mil turistas estrangeiros.

Com informações da Agência Brasília

* Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso