Lula organiza eventos para relembrar os dois anos do 8 de janeiro

Atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Dois anos após os atos antidemocráticos que destruíram as sedes dos Três Poderes em Brasília, o país se prepara para relembrar o episódio na próxima quarta-feira (8/1). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) organizou uma série de eventos para marcar a data e receber autoridades de todo o Brasil, que são aguardadas em ao menos um dos momentos organizados pelo Palácio do Planalto.

O primeiro ato será às 9h30, na Sala de Audiências do Palácio do Planalto. Haverá uma cerimônia de reintegração de obras de arte danificadas durante a invasão do início de 2023. Depois, no terceiro andar do prédio — onde fica o gabinete da Presidência da República —, será realizado o descerramento da obra As Mulatas, de Di Cavalcanti. Esse momento está marcado para as 10h30.

Às 11h, Lula fará uma cerimônia com autoridades no Salão Nobre do Palácio do Planalto, onde o presidente promove os principais atos políticos. Segundo apurou o Estado de Minas, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi convidado para participar do ato, mas ainda não decidiu se vai vir a Brasília. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), estará presente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em seguida, haverá o “Abraço da Democracia”, na Praça dos Três Poderes. Lula descerá a rampa do Planalto para chegar ao local. A ideia é representar a força da democracia, com o presidente eleito refazendo o ato da posse.



Os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 foram conduzidos por grupos bolsonaristas que não aceitavam a vitória do Lula. As sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal foram invadidas e duramente depredadas, em um ataque sem precedentes à democracia brasileira.

Nesta segunda-feira (6/1), uma nova pesquisa realizada pela Quest revelou que, dois anos após os eventos, 86% dos brasileiros reprovam os atos golpistas. O estudo também mostrou que apenas 7% dos entrevistados aprovam as ações, enquanto os 7% restantes não souberam responder ou não opinaram.

Um dado surpreendente da pesquisa é que, mesmo entre os eleitores que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, a taxa de desaprovação dos atos é de 85%. Esse número indica uma rejeição quase unânime aos eventos antidemocráticos, independentemente da orientação política dos entrevistados.