Dois homens são presos por parcelamento irregular de solo no Lago Norte

Policiais civis da Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes Contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema/Cepema) prenderam, na tarde desta terça-feira (7/1), dois homens suspeitos de parcelamento irregular de solo e dano ambiental no Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, no Lago Norte.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a área, por lei, não pode ser dividida em lotes para formação de condomínios. No entanto, durante a operação, os policiais flagraram um dos suspeitos, de 22 anos, utilizando uma retroescavadeira para abrir vias, instalar piquetes e demarcar lotes na região, além de suprimir a vegetação nativa do cerrado.

As investigações também identificaram os responsáveis pela área, que são sócios de uma empresa de locação de máquinas. Um deles, de 38 anos, foi preso durante a operação. Os agentes ainda apreenderam a retroescavadeira usada nos crimes.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao cárcere da Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça. Caso sejam indiciados, denunciados e condenados, podem pegar penas de até cinco anos de prisão.