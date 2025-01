Aplicativo do SLU facilita acesso a dias e horários de coleta. Confira

A coleta de lixo vem sofrendo alterações nos dias e horários de funcionamento desde novembro de 2024. Segundo o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a mudança aconteceu devido à implementação da Norma Regulamentadora 38 (NR-38), do Ministério do Trabalho.

A norma consiste em uma série de mudanças nas atividades de garis em atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, garantindo melhores condições de saúde e aprimorando as condições de trabalho dos garis. Com essa medida, o SLU teve que adequar o horário de trabalho para atender às exigências.

No site do SLU, é possível encontrar um tutorial para pesquisa dos dias e horários das coletas pelo aplicativo “SLU Coleta DF”, disponível para usuários de Android e IOS. Os dias e horários das coletas de resíduos no Distrito Federal estão disponíveis em sistemas informatizados, no aplicativo SLU Coleta DF e no site do SLU.

Confira o horário das coletas em algumas regiões do Distrito Federal:

Ceilândia

Os horários e dias de coleta se alternavam entre coleta convencional (resíduos orgânicos) e coleta seletiva (lixo reciclável). Em regiões como o Psul, Pnorte, Sol Nascente e outras áreas próximas, a coleta convencional acontece nas segundas, quartas e sextas-feiras de 19h às 03h20. Já a coleta seletiva ocorre nas terças, quintas e sábados de 19h às 03h20.

Em alguns outros endereços, como avenidas e vias marginais, como Estrada Parque Ceilândia e Vicente Pires, a coleta convencional acontece nas segundas, quartas e sextas, de 19h às 03h20.

Em outros setores, como o Setor Oeste (entrada) e rodovia DF-087, a coleta é realizada das 7h às 15h20 nas segundas, quartas e sextas.

Às terças, quintas e sábados, no mesmo horário, acontece a coleta convencional nos endereços Estrada Parque Vale (EPVL); Estrada Parque Ceilândia (EPCL); Marginal EPCL; Setor Habitacional Vicente Pires (SHVP), Ruas 1/2. Nestes endereços, a coleta seletiva acontece toda segunda, quarta e sexta das 07h às 15h20.

Nos endereços Rodovia DF-087; Estrada Parque Vale (EPVL) Setor Norte; Rua Ronaldo Soares; Setor Norte, de 7h às 15h20, ocorre a coleta convencional porta a porta e a coleta de contêineres da região.

Asa Norte

Nas superquadras Norte, da 102 a 308 Norte, terça, quinta e sábado acontece a coleta convencional de 07h às 15h. A coleta seletiva nestes endereços acontece nas segundas, quartas e sextas das 07h às 15h20.

Há coleta convencional diária, de 19h às 03h20, em endereços como Setor Hoteleiro Norte (SHN), Setor Comercial Norte (SCN) e Setor de rádio e televisão Norte (SRTVN).

Asa Sul

Nas superquadras 202 a 409 Sul acontece a coleta convencional porta a porta, nas terças, quintas e sábados, das 7h às 15h20. Nas superquadras 210 a 416, a coleta convencional acontece nos mesmos dias e nos mesmos horários.

Nas superquadras 302 a 109, a coleta seletiva acontece nas terças, quintas e aos sábados das 7h às 15h20. Em outros endereços, como as superquadras sul da 202 a 409, a coleta seletiva acontece nas segundas, quartas e sextas das 7h às 15h20.

Estrutural

Nos endereços da Avenida Central Estrutural, Vila Estrutural, Setor Especial Q 2 e Setor de Garagem e Concessionárias e Veículos (SCSV) a coleta convencional acontece nas terças, quintas e sábados das 7h às 15h20. Em outros endereços como Setor Central Quadra 13 Conjunto C; Quadra 14 Conjunto C; Setor Leste, Quadra 2 Conjunto 1; Setor Leste Quadra 5, 6, 7, 9 e 10; Quadra 4, Conjunto X e Z; Setor Oeste Quadra 14, Conjunto A, B e C; Quadra 3, Conjunto 3/ 6/ 8/ 10/ 12/14/16 e 18, a coleta acontece nas segundas, quartas e sextas das 7h às 15h20.

A coleta seletiva é feita nos endereços Estrada Parque Acampamento (EPAC), Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) Quadras 8 a 15, às segundas, quartas e sextas, das 7h às 15h20. Em endereços como o Setor Central, Setor Leste e Setor de Oficinas da Estrutural (SOES) é realizado as terças e quintas das 7h30 às 12h

O SLU ainda reforça que a Ouvidoria do Governo do Distrito Federal (GDF) pode ser utilizada como um canal para sugestões e reclamações. Moradores de todo o Distrito Federal, podem entrar em contato pelo site participa.df.gov.br ou pelo telefone 162.

* Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado