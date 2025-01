TJDFT inaugura Ano Judiciário e anuncia uso de IA

No evento de abertura do Ano Judiciário, TJDFT celebrou, além de inovação tecnológica, destaque na execução orçamentária - (crédito: @dimmyfb)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) abriu oficialmente o Ano Judiciário de 2025, durante Sessão Ordinária promovida nesta terça-feira (7/1), no Tribunal Pleno. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Corte, desembargador Waldir Leôncio Júnior, que celebrou a implementação da ferramenta Copilot 365 da Microsoft 365 no suporte às atividades da instituição, como despachos, minutas de sentenças, resumo de documentos, entre outros.

A nova tecnologia será utilizada para otimizar trabalhos no TJDFT, além de apoiar a gestão de informações processuais. “A adoção de tecnologias inovadoras como esta reflete nosso compromisso de oferecer uma Justiça mais ágil, acessível e conectada às necessidades”, afirmou Waldir Leôncio Júnior.

Por sua vez, o Secretário de Tecnologia da Informação do tribunal, Luiz Fernando Sirotheau, explicou que a medida compõe o Plano de Transformação Digital (PTD) da Corte. Ele apresentou um vídeo tutorial que demonstrou, na prática, como a IA funciona e a sua importância para a prestação jurisdicional.

A Diretora de Governo da Microsoft Brasil, Camilla Rocha, destacou que o trabalho com o TJDFT é importante do ponto de vista social. “Nós estamos vivendo um momento em que o uso de Inteligência Artificial tem a capacidade de impactar o nosso desenvolvimento como país”, declarou.

Além do anúncio da inovação, o evento também serviu para que se abordassem outros assuntos, como a execução orçamentária, em que o desempenho do Tribunal se destacou como o melhor entre os órgãos do Poder Judiciário da União. Também foi falado sobre a usina fotovoltaica que promoverá a diminuição dos gastos com eletricidade e que está em operação no Tribunal desde final de 2024.



*Com informações do TJDFT