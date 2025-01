Bombeiros do DF encerram missão no Rio Tocantins, onde ponte desabou

Nessa terça-feira (7/1), a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) que prestou apoio na busca por vítimas do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira sobre o Rio Tocantins encerrou a missão, após oito dias de operações. A tragédia ocorreu em 22 de dezembro e vitimou 17 pessoas, das quais 14 foram localizadas.

No último dia de operações, militares realizaram mergulhos próximos à costa do Maranhão, em áreas com profundidade de até 35 metros. Parte dos bombeiros foram designados para garantir a segurança da equipe de mergulho técnico. As atividades iniciaram às 7h30 e foram encerradas às 17h, sem novos indícios de vítimas. Há uma semana, o CBMDF localizou e retirou dos escombros o corpo de uma mulher de 50 anos, que estava em um veículo S10.

Além dos bombeiros do DF, as buscas contaram com equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP). Permanecerão no local da tragédia militares do Corpo de Bombeiros do Maranhão (CBMMA) e do Tocantins (CBMTO), que continuarão as buscas de forma pontual.

Ao final das atividades, o Comandante da Operação, Capitão de Mar-e-Guerra Ondiara, expressou sua gratidão a todas as equipes envolvidas, em especial àquelas que se deslocaram de outros estados para apoiar a missão. Durante uma breve solenidade, prestou-se uma singela homenagem às vítimas da tragédia, reforçando a solidariedade aos seus familiares e amigos.

A equipe de mergulhadores do CBMDF partirá nesta quarta-feira (8/1) e tem chegada prevista para a quinta (9/1) em Brasília.