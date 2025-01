Cinco pessoas ficam feridas após colisão no Setor Policial Sul

Cinco pessoas ficaram feridas após dois carros envolverem-se em um acidente na manhã desta quarta-feira (8/1) no Setor Policial Sul. Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os veículos colidiram entre si, provocando o capotamento de um dos automóveis, onde cinco pessoas viajavam e acabaram feridas.

No local, as equipes de socorro encontraram um Corolla XLI, de cor cinza, onde havia três pessoas, que já estavam fora do veículo. As três foram atendidas no local e não precisaram de transporte à unidade de saúde.

No outro veículo, um JAC J3, de cor branca, que acabou capotando, os militares encontraram o motorista de 51 anos, identificado pelas iniciais L. S., com um corte na cabeça, uma passageira, identificada como C. P. V., que reclamava de dor na perna e dor ao respirar, e outros três ocupantes, que foram atendidos pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU).

O motorista e uma passageira foram transportados, conscientes e orientados, ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB/DF). Não há informações sobre a identificação e nem para qual unidade de saúde os outros três passageiros foram transportados.

A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. Uma faixa da via precisou ser interditada para os atendimentos. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).