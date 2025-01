IPVA 2025: Primeira parcela vence em fevereiro

O pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 no Distrito Federal começa a vencer no dia 24 de fevereiro, conforme o final da placa do veículo. Os contribuintes podem optar pelo pagamento à vista, com desconto de 10%, ou parcelar o valor em até seis vezes. A previsão de arrecadação para este ano é de R$ 1,97 bilhão, montante destinado a investimentos em saúde, educação, segurança, transporte e infraestrutura.

Para garantir o desconto de 10% no pagamento em cota única, os veículos devem estar livres de débitos anteriores. Caso contrário, os valores em atraso precisam ser quitados até o vencimento da primeira parcela do imposto. Débitos podem ser regularizados por meio do site da Receita do DF ou pelo aplicativo da Secretaria de Economia.



Contribuintes inadimplentes correm o risco de ter os veículos apreendidos em fiscalizações realizadas pelo Detran-DF e pela Polícia Militar. Além disso, podem ser inscritos na dívida ativa e enfrentar processos judiciais para cobrança do valor devido.



Prazo para indicação de créditos no Nota Legal



Os contribuintes que desejam utilizar créditos acumulados no programa Nota Legal para reduzir o valor do IPVA devem realizar a indicação entre 2 e 20 de janeiro. Essa antecipação no calendário permite o envio dos boletos com os descontos aplicados em tempo hábil.



O secretário-executivo substituto de Fazenda da Secretaria de Economia, Daniel Carpovicz Botelho, reforçou a relevância do IPVA para a composição de políticas públicas no DF. “É importante observar o calendário com antecedência e se organizar para regularizar a situação, contribuindo com um imposto tão significativo para a sociedade”, destacou.



Os valores arrecadados são aplicados em melhorias como manutenção de ruas e rodovias, além de serviços essenciais à população. Em 2025, cerca de 1,18 milhão de veículos tributáveis no DF devem contribuir para a arrecadação.