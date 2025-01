Duas pessoas são levadas ao hospital após carro colidir com poste na BR-060

Um acidente na BR-060 deixou duas pessoas feridas na noite desta segunda-feira (6/1). Após um carro colidir contra um poste de ilumina, o condutor e a passageira tiveram de ser levados ao Hospital Regional da Ceilândia (HRC). A colisão ocorreu em frente ao Motel Playtime, sentido Goiânia,

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista do carro, um GM Astra, de cor preta foi atendido e, consciente e desorientado, transportado para o Hospital Regional da Ceilândia (HRC). O homem, de 30 anos, identificado pelas iniciais E. S. C, apresentava um corte profundo na cabeça com intensa hemorragia, que foi contida pelos militares. A passageira do automóvel, uma mulher de 24 anos identificada pelas iniciais A. L. L. N, foi transportada para o mesmo hospital, consciente e orientada, queixando-se de dores nas regiões lombar e cervical.



Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Uma faixa de rolamento precisou ser interditada para o atendimento e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local.