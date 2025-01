8 de janeiro: Praça dos Três Poderes tem policiamento reforçado e revista

Nesta quarta- feira (08/01), dia de manifestação contra os Atos Antidemocráticos do 8 de Janeiro, ocorridos em 2023, a Esplanada está com policiamento reforçado, com viaturas policiais, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e revista ao entrar.

O protesto, previsto para começar às 11h, acontece na Praça dos Três Poderes e conta com duas entradas, uma reservada aos funcionários do Planalto e outra para o público. Durante a realização do ato, haverá triagem de segurança para o acesso à Praça.

Não serão permitidos objetos cortantes ou perfurantes, como garrafas de vidro, armas de qualquer tipo e hastes de bandeiras. A entrada do público externo será feita a partir da Avenida José Sarney, em frente ao Congresso Nacional.

“A militância foi orientada não vir de mochila para facilitar a revista. Tudo como previsto na questão da segurança até o momento”, contou a vice- presidente do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal (PTDF), Nazaré Brito.

Trânsito foi modificado na Esplanada dos Manifestações (foto: Bruna Pauxis/CB/DA Press)

Esplanada fechada

A partir das 9h, alguns pontos da Esplanada dos Ministérios foram fechadas devido às manifestações previstas para hoje. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), haverá interdição da via N1, na altura do Ministério da Justiça e Segurança Pública até a via L4, nas proximidades do 1º Grupamento de Bombeiro Militar.

A via S1, na altura da Avenida José Sarney, próximo do Ministério das Relações Exteriores até a Praça dos Três Poderes também será fechada. Além disso, grades serão instaladas por órgãos locais e federais nessa avenida e ao longo das vias N1 e S1, entre o Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes.

Haverá um reforço no policiamento na área central de Brasília. Serão empregadas tanto as tropas de área quanto as unidades especializadas para garantir a segurança e a ordem pública.