Cerca de 1800 pessoas são esperadas no ato em alusão ao 8 de janeiro

Cerca de 1800 pessoas são esperadas para o ato em alusão aos dois anos dos eventos de 8 de Janeiro na Esplanada dos Ministérios. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a previsão é de que 400 pessoas compareçam ao evento que ocorrerá no Palácio do Planalto e 1400 pessoas estejam presentes na manifestação da Praça dos Três Poderes.

A segurança está reforçada com 500 agentes da Polícia Militar destacados para monitorar as áreas. Além disso, vias como a N1 e S1 estão interditadas para garantir a fluidez do evento e a segurança dos presentes. Imagens aéreas da PMDF mostram manifestantes na Praça dos Três Poderes, com maior concentração em frente ao Palácio do Planalto.

Com discursos, homenagens e manifestações culturais, o ato busca não apenas lembrar a data, mas também reforçar a importância da defesa das instituições democráticas. Até o momento, o clima é pacífico, e o evento segue conforme o planejado.