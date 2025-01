Clima calmo e organização marcam Manifestação contra o 8 de Janeiro

A concentração na Praça dos Três Poderes é um protesto aos Atos Antidemocráticos ocorridos dois anos atrás, no mesmo local - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Com a presença prevista do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), o início da manifestação contra os Atos Antidemocráticos do 8 de janeiro nesta quarta-feira (08/01) começou em clima calmo.

A concentração, prevista para ter início às 11h, tem como estimativa a presença de mais de mil pessoas na Praça dos Três Poderes, local que dois anos antes foi cenário dos Atos Antidemocráticos em oposição ao atual governo.

Para a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), organizador da movimentação, o evento deve seguir com tranquilidade. “É um ato simbólico, um desagravo à Praça, que foi palco daquela depredação toda com os poderes. A ideia é mostrar que a democracia está vencendo e que vamos consolidá-la”, conta.

Canteiro de flores com a palavra democracia (foto: Bruna Pauxis/CB/DA Press)

Segundo Hoffmann, o presidente Lula deve se juntar ao ato após as 11h, quando os manifestantes estarão reunidos no ‘abraço’, uma grande roda ao redor de um grande canteiro de flores que formam a palavra democracia.

“Ele está em uma cerimônia no Palácio. Quando finalizada, ele deve descer a rampa e se juntar ao abraço”, explica a presidente do PT.