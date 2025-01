"A população do DF espera muito mais", diz Celina Leão sobre atos do 8/1

Em agenda pública na manhã desta quarta-feira (8/1), a governadora em exercício, Celina Leão, (PP) foi questionada quanto à ausência nos atos em alusão ao 8 de janeiro, que acontecem na Esplanada dos Ministérios. Em resposta, ela disse que as agendas de governo marcadas para esta manhã tratavam de temas importantes — saúde e transporte público.

“Acho que cada um, em seu entendimento político e ideológico, vai fazer o que acha necessário e o Governo do Distrito Federal (GDF) está trabalhando. Acho que a população do DF espera muito mais do DF do que participar de atos sobre atentados. Depois de todas essas pessoas aí, houve inquéritos, punições e acho que o GDF tem que fazer o seu trabalho que é realmente entregar um governo melhor para a população. Acho que toda a população do Brasil e do DF espera muito mais do que atos”, declarou.