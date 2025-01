Veículo capota na Asa Norte e derruba poste de iluminação

Na manhã desta quarta-feira (8/1), um veículo Fiat Fiorino capotou no Eixo L, na altura da 202 Norte. O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 9h42, empregando quatro viaturas, incluindo duas motos-resgate.



Durante o capotamento, o veículo colidiu contra um poste de iluminação pública, derrubando-o. O condutor e o passageiro foram atendidos no local, mas recusaram transporte para uma unidade hospitalar. Não houve registro de feridos, apenas danos materiais.



A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. Uma faixa da via precisou ser interditada, e equipes da Companhia Energética de Brasília (CEB) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionadas para apoio no local.

O trânsito no Eixo L ficou parcialmente bloqueado até a remoção do veículo e o reparo do poste.

*Com Informações da CMBDF