Homem é preso por dupla tentativa de homicídio, em Ceilândia

Os policiais localizaram o suspeito no interior da feira que, durante a abordagem, confessou o crime. - (crédito: Gordon Johnson/Pixabay)

Na manhã dessa quarta-feira (8/1), um homem de 27 anos foi preso, suspeito de tentar matar duas pessoas a golpes de faca e facão na Feira do Produtor, em Ceilândia.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), populares relataram o ocorrido a uma equipe do 10º BPM. Os policiais localizaram o suspeito no interior da feira que, durante a abordagem, confessou o crime.

Ainda segundo a corporação, as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

O suspeito foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), onde a prisão em flagrante foi formalizada. De acordo com a PMDF, o homem preso tem diversas passagens pela polícia por crimes como porte ilegal de arma, ameaça e tentativa de homicídio.