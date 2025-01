Foragido da Justiça é preso após esfaquear o cunhado em Ceilândia

Segundo a PMDF, o esfaqueou o cunhado, que o devia, na altura do ombro e fez um corte próximo à boca da vítima - (crédito: Maurenilson Freire)

Um homem, foragido da Justiça, foi preso, em Ceilândia, suspeito de esfaquear o próprio cunhado. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele era responsável por cobrar aluguéis de um lote localizado na região administrativa, mas neste domingo (5/1), no momento em que foi cobrar o cunhado, os dois acabaram trocando agressões. O cobrador esfaqueou o devedor na altura do ombro e fez um corte próximo à boca da vítima.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Policiais militares do 10º Batalhão foram até o local da briga e detiveram a dupla. Eles foram encaminhados para a 15ª Delegacia de Polícia (DP), localizada em Ceilândia Norte, onde foi constatado que ambos tinham passagens criminais. O cobrador de alugueis, porém, tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Maranhão.

Leia também: Fugitivo da Papuda e filho assaltaram banco no interior do Goiás

O foragido, além de ser autuado por lesão corporal, ficou detido para o cumprimento da ordem judicial. O homem ferido não quis atendimento médico até o momento que os policiais militares registravam a ocorrência.