Estações Samambaia Sul e Guariroba do metrô sem escadas rolantes e elevadores

As fortes chuvas dos últimos meses de 2024 comprometeram o funcionamento das escadas rolantes e dos elevadores das estações de metrô Samambaia Sul e Guariroba. Segundo o Metrô DF, a interrupção dos equipamentos aconteceu devido aos diversos alagamentos seguidos nas duas estações. A Guariroba sofreu com as fortes chuvas em 23 de novembro, nos dias 13 e 19 de dezembro, enquanto, a Samambaia Sul, em 19 de dezembro.

Questionado sobre o motivo da interrupção dos serviços, o metrô informou que os drivers de acionamento das escadas, junto a outras peças fundamentais ao funcionamento, ficaram submersos pela água, ocasionando defeitos e a queima de circuito.

Sobre a recuperação das escadas e elevadores, o metrô informou que os trabalhos de recuperação e solicitação de novas peças estão sendo realizados. Na estação Samambaia Sul, foram empregadas técnicas de sopramento e secagem de circuitos e placas para a avaliação de recuperação dos drivers. A previsão é de que os equipamentos voltem a funcionar em 28 de janeiro.

Na estação Guariroba, foram solicitadas novas peças junto à empresa Otis em dezembro de 2024. A chegada das peças, que dependem de importação, está prevista para o dia primeiro de março. O acesso e uso do elevador da estação Samambaia Sul foi liberado hoje à tarde, já o da Guariroba deve ser liberado até o dia 15 deste mês.

* Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado