Prepare-se para viver mais: longevidade do brasileiro está aumentando

A geriatra Randara Rios afirmou, durante participação no programa CB.Saúde — uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta quinta-feira (9/1), que está em andamento um processo de mudança na configuração etária brasileira. Às jornalistas Carmen Souza e Mila Ferreira, ela comentou sobre como estimular a longevidade e prevenir problemas de saúde na terceira idade, bem como sobre o fato de o homem e a mulher mais velhos do mundo serem brasileiros.

Com o cearense João Marinho Neto, de 112 anos, e a gaúcha Inah Canabarro Lucas, de 116, o Brasil hoje ocupa o topo da lista de pessoas mais velhas do mundo em cada gênero. Randara disse que isso reflete mudanças na estrutura social do país, com a população idosa crescendo à medida que os incentivos à longevidade se tornam mais acessíveis.

“Precisamos nos preparar para ajudar aos nossos familiares, que podem chegar a essa expectativa de vida, e também para chegarmos a essa idade com autonomia, com uma funcionalidade preservada e conseguindo fazer as coisas com independência. A partir disso, a gente consegue, na geriatria, avaliar indivíduo a indivíduo e falar como melhorar isso para poder ajustar e o paciente conseguir ter mais qualidade de vida nesse processo de longevidade”, explica a doutora.

Ela acredita que Brasília está preparada para essa mudança de configuração etária, mas que existem pontos a melhorar. “Acho que nós estamos nos preparando, porém, precisamos investir mais em políticas de acessibilidade à saúde e em projetos que incentivem as pessoas a terem a atividade física como meio principal para alcançar essa independência, além da alimentação. Os políticos e a população precisam olhar para isso com atenção.”

Prevenção

Para Randara, essa longevidade se dá pela adoção de práticas de vida saudáveis. Ela afirmou que toda pessoa deveria passar por um acompanhamento geriátrico a partir dos 60 anos, para garantir que mantenha um bom estado físico, mas relatou que recebe pessoas até mais jovens preocupadas em se prevenir.

“Eu diria que há uma tríade essencial: atividade física, principalmente focada em exercícios como musculação e pilates; alimentação equilibrada; e socialização. Essa tríade é um combo muito bom, que todos os idosos deveriam ter. Além disso, também é recomendável manter a estimulação cognitiva, a escolaridade, aprender coisas novas, seguir praticando sua fé e cessar o tabagismo e etilismo. Esses hábitos também são fatores protetores contra a demência”, recomenda a geriatra.

