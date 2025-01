Em cinco anos, Operação Sossego autuou 24,6 mil motociclistas

A Operação Sossego, iniciativa do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), completou cinco anos nesta quarta-feira (8/1). Ao longo desse período, foram 24.659 autuações a condutores de motocicletas com escapamentos irregulares.

Nos cinco anos anteriores ao início da operação — entre 2015 e 2019 — foram registradas 4.199 ocorrências. Durante a noite desta quarta (8/1), uma megaoperação foi realizada, em Taguatinga, para marcar o simbolismo da data.

Ao todo, foram realizadas 150 abordagens e 40 testes de etilômetro. Três condutores foram flagrados dirigindo sob a influência de álcool, cinco estavam com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e 14 estavam inabilitados.

Além disso, 16 motocicletas estavam com escapamento irregular e oito veículos com o sistema de iluminação alterados. A operação resultou na remoção de 10 veículos e mais 15 autuações, por infrações diversas.

Durante as operações, os agentes de trânsito, além de verificarem o escapamento das motos, fiscalizam a documentação, como a CNH e o licenciamento, assim como as condições de circulação do veículo.