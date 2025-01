Polícia Civil prende dois homens na operação Bad Company

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 5° DP, em Ceilândia, deflagrou a operação Bad Company na manhã desta terça-feira (7/01). A operação cumpriu dois mandados de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão contra suspeitos de roubo de veículo com uso de arma de fogo.

Dois homens foram presos simultaneamente. Um deles, de 29 anos, foi localizado e preso na área central de Brasília, em uma locadora de carros. O segundo, de 35 anos, foi preso em Luziânia, Goiás.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu em 17 de setembro do ano passado, na QNM 1, em Ceilândia. A vítima foi rendida e teria tido o seu carro roubado pelos dois homens, que estariam com uma arma de fogo. Os suspeitos também teriam utilizado os cartões bancários da vítima que estavam dentro do carro. As compras teriam sido realizadas por meio da função de pagamento por aproximação pelos suspeitos e as companheiras deles. Veja vídeo:

O suspeito de 35 anos utilizava tornozeleira eletrônica quando o crime foi cometido.

Os dois homens foram indiciados pelos crimes de roubo com emprego de arma de fogo e furto qualificado por fraude. Além disso, as companheiras dos suspeitos também foram indiciadas por furto qualificado.

