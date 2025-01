Homem morre após sofrer choque elétrico em Planaltina

Morte ocorreu no Vale do Amanhecer. Confira cuidados para evitar choques elétricos - (crédito: Julio Lapagesse/CB/D.A Press)

Na tarde de sexta-feira (10/1), um homem, 62 anos, morreu após sofrer um choque elétrico no Vale do Amanhecer, em Planaltina. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empregou duas viaturas e resgate aéreo no socorro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quando os bombeiros chegaram ao local do acidente, a vítima já estava inconsciente. Ele foi avaliado pela equipe, que constatou a parada cardiorrespiratória. Os protocolos de reanimação cardiopulmonar (RCP) foram iniciados, mas, após 30 minutos, foi declarado o óbito do paciente.

O Corpo de Bombeiros não soube informar a dinâmica do acidente e a Polícia Civil do DF foi acionada.

Leia também: Motorista que fazia escolta para caminhão morre em acidente em Cocalzinho

Veja como evitar acidentes

Mantenha as instalações elétricas em bom estado. Não use fios emendados, velhos ou danificados;

Água e eletricidade não combinam: mantenha aparelhos elétricos longe d'água e, ao usar qualquer equipamento, esteja sempre calçado e com as mãos secas;

Mantenha as crianças longe de tomadas, fios e aparelhos elétricos. Use tomadas no novo padrão do Inmetro e use protetores nas saídas de energia;

Ao ligar ou desligar um eletrodoméstico da tomada, segure pelo plugue — parte rígida isolante —, nunca puxe pelo fio;

Fique atento: usar "Ts" (benjamins) ou extensões de maneira definitiva é perigoso e pode causar curtos-circuitos ou incêndios;

É extremamente perigoso subir em postes, torres de alta tensão ou invadir subestações. Mantenha distância de fios caídos ou partidos, previna pessoas de se aproximarem do local e telefone para a Neoenergia Distribuição Brasília (116);

Energizar cercas, muros ou portões pode causar acidentes;

Não jogue objetos na rede de energia elétrica, como arames, correntes e cabos de aço. Além de causar interrupção no fornecimento, há risco de acidentes;

Antes de se aproximar de árvores para pegar objetos ou colher frutas, observe se há rede elétrica próxima. Nunca aproxime bastões ou hastes a distância inferior a 2,5 metros, pois esses objetos, mesmo de madeira, podem conduzir eletricidade.

Fonte: Neoenergia Distribuição Brasília