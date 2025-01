Mulheres são resgatadas de cárcere privado em Taguatinga e Riacho Fundo

Mulheres são resgatadas de cárcere privado em Taguatinga e no Riacho Fundo 1 - (crédito: Kleber Sales/CB/D.A Press)

Duas mulheres que eram mantidas em cárcere privado, sob ameaças de morte, foram resgatadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em Taguatinga e Riacho Fundo 1. Os suspeitos envolvidos nos dois casos foram presos.

Na primeira ocorrência, em Taguatinga, uma mulher estava sendo mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro, 43 anos, após registrar um boletim de ocorrência o acusando de estupro e tráfico de drogas.

De acordo com investigações da PCDF, ao saber da notícia, ele se juntou a outro homem, de 56 anos, sequestrou a ex-parceira e a levou para o próprio apartamento, onde a manteve em cárcere privado.

Juntos, eles ameaçaram a mulher de morte caso ela não retirasse as acusações. Após receberem uma denúncia, os policiais conseguiram localizar o apartamento e prender em flagrante os dois homens, que foram encaminhados à delegacia.

No outro caso, no Riacho Fundo 1, uma mulher estava sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro, de 37 anos. Após uma denúncia anônima, ela foi encontrada pela PCDF trancada em um quarto dos fundos da casa do casal, visivelmente ferida.

A mulher apresentava um hematoma no olho e contou aos militares que foi ameaçada de morte, agredida fisicamente e mantida sob constante ameaça com uma arma de fogo. O agressor foi preso em flagrante e conduzido à 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo).

Ela, por sua vez, foi conduzida ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames de corpo delito. No quarto do homem, foi apreendida uma faca, além de uma porção de uma substância semelhante à maconha.

Onde pedir ajuda

Ligue 190: PMDF. Serviço disponível 24h, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil e WhatsApp: (61) 98626-1197

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A denúncia pode ser anônima, 24h, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24h, todos os dias.

Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul: Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia: Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos: Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h

Secretaria da Mulher do DF

Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev): Telefones: 3330-3109/3118/3105

Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM): Telefone: 3330-3116 / 3148

Casa da Mulher Brasileira: 3371-2897

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) :3343-6086 e 3343-9625

Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem): Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765 WhatsApp (61) 999359-0032