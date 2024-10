Homem invade casa de ex-companheira e a mantém em cárcere privado

Um homem de 32 anos invadiu a casa da ex-companheira, no Recanto das Emas, na noite desta segunda-feira (21/10), e a manteve em cárcere privado até ser localizado e preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na madrugada desta terça (22/10).

Segundo os militares, o homem invadiu a casa da mulher, que tem 24 anos, por volta das 23h30. Eles haviam terminado o relacionamento há cerca de quatro meses. Vizinhos relataram que ouviram gritos da mulher, indicando que ela estava sendo vítima de violência. Em seguida, ela foi, de acordo com eles, forçada a entrar em um Ford Fusion, e levada do local. A PMDF foi acionada e iniciou a busca pelo veículo.

O homem foi preso por policiais do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) no Gama. O veículo foi localizado e interceptado na Quadra 15 do Setor Sul. PMDF informou que o homem não resistiu à abordagem. No momento da prisão, a vítima, que estava muito abalada e relatou ter sofrido agressões, foi liberta.



A ocorrência foi registrada na 20ª Delegacia de Polícia (DP), localizada no Gama. O homem foi autuado por violência doméstica, injúria, ameaça, lesão corporal e cárcere privado.