Homem é preso após manter ex-companheira em cárcere privado

19/10/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Tentativa de Feminicídio no Recanto das Emas. 27 DP ivestiga o caso. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um homem foi preso, neste sábado (19/10), após manter a ex-companheira, uma mulher de 19 anos, e a filha dela, de 2 anos, em cárcere privado. O crime aconteceu no Riacho Fundo e, de acordo com o delegado da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) Wolney Nascimento Lopes, a vítima está grávida de dois meses do agressor.

"Eles moravam em Santo Antônio do Descoberto (GO) e ela fez uma ocorrência de violência doméstica contra o ex, além de pedir e receber medida protetiva contra ele. Em seguida, ela se mudou para o Riacho Fundo", afirmou o delegado, ressaltando que o casal tinha terminado o relacionamento há cerca de uma semana.

Ainda segundo Lopes, o agressor chegou na casa da jovem na sexta-feira (18/10), a ameaçou com uma faca e impediu que ela saísse de casa. "A bebê estava presente o tempo todo", comentou. O delegado disse que a vítima conseguiu chamar a polícia por meio de um número de WhatsApp.

"Durante o cárcere, a vítima conseguiu mandar a mensagem, os policiais foram até o apartamento, a resgataram e prenderam o autor", acrescentou o delegado, destacando que a possibilidade de o caso evoluir para um feminicídio era grande.

Wolney Lopes, delegado da 27ª DP: "a criança esteve presente o tempo todo" (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O agressor foi autuado em flagrante por ameaça, cárcere privado e violação de domicílio, no contexto da Lei Maria da Penha, de acordo com Lopes. "Ele se defendeu dizendo que eles moravam juntos e que ele é o responsável financeiro pela casa. Além disso, negou que tivessem se separado", afirmou.