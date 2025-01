Polícia prende suspeito de tentativa de homicídio em Santa Maria

Um homem suspeito de tentativa de homicídio foi preso na noite deste sábado (11/01), em Santa Maria. A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional (GTOP) 46, que encontrou o indivíduo com a provável arma do crime.

Populares acionaram a PMDF após verem um homem efetuar disparos de arma de fogo contra outra pessoa. A equipe policial iniciou as buscas e conseguiu localizar o suspeito, que estava com uma garrucha calibre .22, com duas munições deflagradas e 32 intactas, além de um facão.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia.