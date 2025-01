Homem é preso após invadir casa da ex-esposa e atacar familiares

Um homem foi preso, na madrugada deste domingo (12/1), após invadir a casa da ex-esposa, no Sol Nascente, e atacar a mulher e os familiares dela com duas facas. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as vítimas relataram que o agressor quebrou a porta da residência e proferiu ameaças de morte contra a ex.

Ao tentar atacar a ex-esposa, o homem foi contido pelos três filhos da mulher. O agressor acabou sendo desarmado e fugiu a pé. Durante o confronto, todos os envolvidos ficaram feridos.

Após acionada, a PMDF localizou o suspeito, que tentou fugir novamente, ainda no Sol Nascente. O homem entrou em uma área de mata, mas, após buscas dos militares, ele foi encontrado escondido em um buraco.

Ferido, o agressor foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para atendimento médico e depois encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II), onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e dano.