Homem é preso por violência doméstica e porte de arma no Sol Nascente

De acordo com testemunhas, o homem ameaçava a esposa e os filhos com uma espingarda - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso na noite deste sábado (11/1) por violência doméstica e porte ilegal de arma no Sol Nascente. Familiares do acusado e testemunhas informaram à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que ele mantinha uma arma de fogo em casa e a utilizava para ameaçar a esposa e os filhos.

Leia também: Comunidade da Estrutural se reúne em protesto contra a violência doméstica

Durante busca na residência, os militares apreenderam uma espingarda e uma faca. O homem, por sua vez, foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam II) e autuado por violência doméstica.

Ainda no Sol Nascente, outro homem foi preso na madrugada deste domingo (12) após invadir a casa da ex-esposa e ameaçá-la utilizando uma faca. O suspeito tentou fugir, mas foi encontrado pela polícia e também encaminhado à Deam II.