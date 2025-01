Aves silvestres e material de pesca são apreendidos na Vila Telebrasília

Três aves em cativeiro foram encontradas pela Polícia Militar (PMDF) na tarde deste domingo (12/1) na Vila Telebrasília. A descoberta ocorreu durante um atendimento de ocorrência envolvendo supressão de vegetação na região.

Uma das aves, da espécie Curió, estava devidamente anilhada e registrada em nome do proprietário do lote visitado pelos militares. No entanto, as outras duas aves não possuíam anilhas, caracterizando crime ambiental. Além das aves, os policiais apreenderam uma tarrafa, utilizada para pesca, o que configura outra infração.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para os animais não anilhados.