CB Correio Braziliense

Segunda escola pública bilíngue do DF abre matrículas para surdos - (crédito: Divulgação)

A segunda Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito, no Plano Piloto, está com matrículas abertas até sexta-feira (10/1), presencialmente, na 912 Sul (Asa Sul). A primeira escola desse tipo no Distrito Federal está localizada em Taguatinga. O ano letivo segue o calendário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), com início das aulas em 10 de fevereiro.

Para se matricular, o estudante, pai ou responsável deve comparecer à escola com os seguintes documentos: carteira de identidade, certidão de nascimento ou outro documento oficial com foto e CPF do estudante, RG ou CNH e CPF do responsável, declaração provisória de matrícula (DEPROV) ou histórico escolar, comprovante de residência e/ou do local de trabalho, conforme o local indicado no ato da inscrição, duas fotografias 3x4, comprovante de tipagem sanguínea e fator RH), carteira de vacinação e número inscrição social (NIS) do responsável.

Em 2021, a Secretaria de Educação e o governo federal haviam selado o compromisso de implementar o ensino bilíngue no Plano Piloto. Em 2022, as obras tiveram início, com previsão de conclusão em seis meses. No início do ano passado, pais e alunos surdos cobraram a inauguração da unidade. Na época, a SEEDF informou que a reforma seria finalizada no segundo semestre de 2024, o que também não ocorreu.