Polícia prende homem em Samambaia e apreende armas, drogas e dinheiro

Na noite deste domingo (12/01), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com apoio do serviço de inteligência da corporação, realizou a prisão de um homem em Samambaia Sul, por meio da equipe do GTO-31. Durante a operação, foram apreendidas armas de fogo, drogas e materiais relacionados ao tráfico.

Após receberem autorização da mãe e do padrasto do suspeito para realizar buscas na residência, os policiais encontraram dois revólveres calibre .38, uma pistola calibre .40, munições, além de outros itens. Foram apreendidos também R$ 350 em espécie, cinco porções de maconha, quatro balanças de precisão, 14 munições calibre .38 intactas, sete munições deflagradas, um pino de cocaína e uma arma branca. A mãe e o padrasto acompanharam a ação e foram encaminhados como testemunhas.

O detido, que já possui antecedentes por roubo, foi levado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia) para os procedimentos legais.