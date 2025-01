Polícia desarticula tráfico "delivery" e apreende arsenal no Entorno do DF

Durante a abordagem, realizada em frente ao imóvel do suspeito, os policiais encontraram no apartamento um verdadeiro estoque de drogas e armas - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um ponto de tráfico de drogas na região no bairro do Céu Azul, no Entorno do DF, foi desmontado pela Polícia Militar (PMDF), nesta sexta-feira (10/1). Segundo informações da inteligência policial, as vendas eram realizadas por um homem de 41 anos, que organizou uma espécie delivery de entorpecentes.

O esquema funcionava com motoboys transportando a mercadoria de Céu Azul para Santa Maria. Durante a abordagem, realizada em frente ao imóvel do suspeito, os policiais encontraram no apartamento um verdadeiro estoque de drogas: 4 kg de skunk, 12 kg de maconha, 1 kg de cocaína, 1,5 kg de crack e 700 g de ecstasy.

Além disso, foi apreendido um arsenal composto por uma pistola Glock .45 com numeração raspada, 22 munições calibre .45, 162 munições calibre 7.62, 98 munições calibre 5.56, 26 munições calibre .380, 40 munições calibre .38 e 10 munições calibre .44.

O suspeito foi preso em flagrante e levado a delegacia da Polícia Civil de Goiás que cuida da região, onde foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.